Ilrestodelcarlino.it - Latini via dal consiglio, ma non basta

Una finestra di tempo durata un giorno che, come previsto, non ha fatto cambiare idea al sindaco di Osimo Francesco Pirani. Già l’altro ieri aveva confermato che non avrebbe ritirato le dimissioni. Eppure ieri il leader delle Liste civiche Dinoha anche rassegnato le proprie dimissioni da consigliere. Sarebbe stata fatta anche un’altra, l’ennesima, proposta per ricompattare l’ampia coalizione di maggioranza, ma a nulla è servito, così come i tentativi di mediazione del vicesindaco (ano) Monica Bordoni. Di fatto da stanotte la città è senza primo cittadino. A giorni (davvero pochi), la Prefettura di Ancona nominerà il commissario prefettizio che guiderà Osimo fino alle elezioni anticipate che dovrebbero tenersi a maggio. Il commissario dovrà sciogliere il civico consesso e potrà portare avanti solo atti di natura non politica.