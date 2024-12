Lettera43.it - La sospensione dell’ammiraglio fedelissimo di Xi e le ombre sull’esercito cinese

«Non ci deve essere nessun posto in cui membri corrotti dell’esercito possano nascondersi». Era lo scorso giugno e Xi Jinping pronunciava queste parole durante la prima conferenza di lavoro politico militare in un decennio. E le pronunciava da un luogo simbolo: Yan’an, la città nella provincia interna dello Shaanxi in cui si concluse la quasi mitologica “lunga marcia” di Mao Zedong, prima della vittoria della guerra civile contro i nazionalisti di Chiang Kai-shek. Meno di sei mesi dopo, però, le tigri (come vengono spesso chiamati gli ufficiali di alto grado dell’Esercito Popolare di Liberazione) continuano a cadere. E non si tratta di felini di piccola taglia.Xi Jinping (Getty Images).La caduta di Miao Hua, potentissimo membro della Commissione militare centrale edi XiCome scritto per primo dal South China Morning Post, nei giorni scorsi è finito sotto indagine l’ammiraglio Miao Hua, direttore del dipartimento di lavoro politico della potentissima Commissione militare centrale.