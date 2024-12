Bergamonews.it - La Brebemi ottiene la certificazione internazionale iRap per la sicurezza stradale

Bergamo. A35-Aleatica è la prima autostrada in Italia e una delle prime in Europa a ricevere la(International Road Assessment Programme), un riconoscimento che attesta l’eccellenza delle infrastrutture stradali in termini di.La prestigiosatestimonia il costante impegno per garantire la massimaagli utenti, un valore fondamentale per l’azienda e per il crescente numero di automobilisti che scelgono questa infrastruttura per spostarsi.Lavaluta le infrastrutture stradali in base a standard globali di, assegnando un punteggio da 1 a 5 stelle. Ogni miglioramento della classificazione delle strade – ad esempio da 1 a 2 stelle – può ridurre fino al 50% gli incidenti mortali. Le infrastrutture che raggiungono 3 stelle o più, come A35che ha ottenuto un punteggio di 4 stelle, sono significativamente più sicure e contribuiscono a salvare vite.