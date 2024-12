Agi.it - In 30 anni oltre 900mila reati ambientali, uno ogni 18 minuti

Leggi su Agi.it

AGI - Un reato18per un totale di 902.356 illeciti. È quello che in Italia in tre decenni - rileva Legambiente - hanno compiuto le ecomafie "con un attacco costante e incessante all'ambiente": una media - dal 1992 al 2023 - di 79,7al giorno, 3,3ora, uno18; un ritmo impressionante contrassegnato anche da 727.771 persone denunciate e 224.485 i sequestri. Legambiente oggi, a trent'dalla prima presentazione del rapporto Ecomafia avvenuta il 5 dicembre 1994, fa cosi' il punto della situazione, anche con un pacchetto di sei proposte, in occasione della conferenza nazionale 'Ambiente e legalità: insieme per il futuro' che ha promosso con l'Arma dei Carabinieri, presso la Scuola Ufficiali di Roma, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il direttore generale dell'Ispra, Maria Siclari e il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.