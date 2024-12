Bergamonews.it - Il Crea lancia un nuovo progetto sull’agricoltura digitale

Leggi su Bergamonews.it

“Applicazioni di robotica, uso di macchine intelligenti, droni e mappature satellitari sono alcune delle soluzioni avanzate che l’agricolturapuò offrire per rendere il settore primario più produttivo e sostenibile, marcando peraltro una direttrice di sviluppo particolarmente attenta alla questione del risparmio nell’impiego delle fonti energetiche”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a Cai Agromec, ha commentato i primi risultati delAgridigit, coordinato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria () per mezzo del proprio Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari.La finalità generale delè quella di fare il punto sulle soluzioni tecniche e informatiche attualmente disponibili o di prossima applicazione per incrementare la qualità e il volume delle produzioni agricole, rispettando precisi vincoli in termini di sostenibilità ambientale.