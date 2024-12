Anteprima24.it - FOTO/ Traumi cerebrali e ictus: presentata la strumentazione che punta a ridurre la mortalità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUnainnovativa e completamente campana. Si tratta del casco salvavita e del Tes Ht, realizzati dall‘azienda Medisol e presentati nella sala conferenze della Rocca dei Rettori questa mattina, alla presenza del sindaco Mastella e del presidente della Provincia Lombardi, collegato in streaming. “Si tratta di strumenti – ha esordito Giuseppe Russo, general manager di Medisol – che nascono da un’esigenza precisa:i tempi di intervento per individuare emorragiein atto e accertare in soli 4 minuticranici, ematomi ed edemi. C’è bisogno diil tasso die invalidità, drammi che non toccano solo il paziente, ma anche le famiglie e rappresentano un costo per il Sistema Sanitario”.Le apparecchiature sono state realizzate grazie a finanziamenti pubblici e saranno concesse gratuitamente all‘associazione Diabetici dell’Italia Meridionale di Annio Rossi.