Forza Motorsport, è in arrivo il supporto al Ray-Traced Global Illumination (RTGI)

Turn 10 ed NVIDIA hanno annunciato che il 9 dicembre 2024riceverà su PC ilaldell’illuminazione Ray-), rendendo in questo modo ancora più fotorealistiche le oltre 500 auto presenti nel gioco.Come riportato sul sito di NVIDIA, questa opzione di aggiornamento solo per Personal Computer è in grado di potenziare “la tecnologia di illuminazione esistente del gioco per calcolare un’illuminazione indiretta e un’occlusione più accurate su piste e auto in tempo reale”, riuscendo in questo ad amplificare “la fedeltà visiva es il realismo”.Turn 10 ha comunque precisato che l’illuminazione Ray-è una nuova impostazione e che proprio per questo motivo deve essere abilitata, visto che non è attiva come impostazione predefinita.