Zonawrestling.net - Ethan Page: “Coi giovani in NXT serve un oceano di pazienza”

Leggi su Zonawrestling.net

In un momento storico in cui la divisione femminile in NXT ha avuto un’iniezione incredibile di talento, con gli arrivi di Giulia, Zaria e Stephanie Vaquer,è sicuramente uno dei nomi di punta del terzo brand della WWE. Il suo debutto a sorpresa a fine maggio lo ha portato in meno di due mesi al titolo di campione NXT, e ora a Deadline avrà la possibilità di vincere la Iron Survivor Challenge e ripresentarsi come primo sfidante di Trick Williams. Un push immediato, che però è figlio di oltre 18 anni di duro lavoro nella scena indipendente prima, e in TNA e AEW poi, seguendo un percorso molto diverso da quello di tanti atleti ora presenti in NXT, primo fra tutti proprio lo stesso Trick.“Iqui sono dei fenomeni”Intervistato da The Takedown on Sports Illustrated in vista di Deadline,ha parlato anche della differenza tra il suo percorso e quello di questi atleti, che spesso non arrivano dalle indies ma da altri sport e che altrettanto spesso non sono cresciuti con il sogno di diventare wrestler.