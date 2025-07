mercato voci tante movimenti nessuno neroverdi ancora in stand by

Il mercato del Sassuolo è un vortice di voci e movimenti, senza ancora un Neroverde in campo. Buchanan, Sebulonsen, Birindelli, Izdes, Goglichidze, oltre a talenti come Camara, Adli e Pobega, alimentano le speranze di una rosa competitiva. Con Colombo, Cutrone e Fadera pronti ad unirsi, il quadro si fa interessante, ma la vera domanda è: quando il mercato prenderà finalmente forma e darà vita a una squadra solida e pronta alla sfida?

Buchanan e Sebulonsen, senza dimenticare il monzese Birindelli, per la destra della difesa, Izdes del Venezia e Goglichidze per il centro. Camara, Adli e Pobega per la mediana, Colombo e Cutrone come possibili centravanti di un attacco che prova ad arruolare, dal Como, anche Fadera. Non ci si fa una squadra, ma quasi, con i nomi che le voci di mercato hanno accostato ad un Sassuolo ancora in stand-by ma al quale il trascorrere dei giorni impone movimenti. L'impressione è che i neroverdi, fin qua alla finestra, ci staranno tuttavia ancora a lungo, in attesa di sfoltire i tanti esuberi in organico e che le trattative delle squadre della massima serie – tranne il Como, tutte praticamente ferme – comincino a muovere un contesto fin qua ragionevolmente fermo.