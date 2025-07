Asllani Inter il Betis tratta con i nerazzurri per l’albanese ma il giocatore vuole rimanere a Milano! Le ultime

L'attenzione del calcio mercato si concentra sull'interessante intreccio tra Asllani e il Betis, con l'Inter che cerca di trovare un accordo con il club spagnolo. Nonostante il desiderio del giocatore di restare a Milano, le trattative sono in pieno svolgimento e potrebbero portare a sorprendenti sviluppi. La questione rimane calda: il futuro di Asllani nell'Inter è appeso a un filo che potrebbe presto cambiare tutto.

Asllani Inter, il giocatore vorrebbe rimanere a Milano ma la società nerazzurra sta trattando con il Club spagnolo per trovare l’intesa: le ultime. Asllani Inter potrebbero presto interrompere la loro collaborazione! Il giocatore albanese è infatti stato inserito nel calciomercato in uscita. Il regista classe 2002 che ha concluso la stagione con un ruolo da comprimario ma con prestazioni in crescita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista albanese è finito nel mirino del Betis Siviglia, club spagnolo che ha avviato i contatti con la dirigenza nerazzurra per sondare la disponibilità alla cessione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, il Betis tratta con i nerazzurri per l’albanese ma il giocatore vuole rimanere a Milano! Le ultime

