Finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon 2025 | se non siete Debenture guardate pure da casa a meno che non vendiate un rene

lounge di casa, senza dover vendere un rene, potranno vivere un momento storico del tennis mondiale. La tensione è palpabile: Sinner e Alcaraz pronti a darsi battaglia per scrivere una pagina memorabile di Wimbledon 2025. Chi vincerà questa epica sfida? Prepariamoci a scoprire il nuovo campione, perché la partita si prospetta più emozionante che mai!

C’è chi ha già preparato i popcorn e chi mente. La finale maschile di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si disputerà oggi, domenica 13 luglio, alle ore 17 italiane sul Centre Court dell’All England Club, si annuncia come uno degli appuntamenti sportivi dell’anno. Una rivincita soprattutto per il nostro numero uno, dopo la bruciante sconfitta nella finale all’ultimo Roland Garros. I fortunati che vorranno godersi la sfida dal vivo, dovranno sborsare tantissimo. I biglietti ancora disponibili sul mercato secondario partono da 20.000 euro. La cifra astronomica non è casuale. I biglietti disponibili fanno parte del sistema “Debenture”, una formula di abbonamento esclusiva che caratterizza Wimbledon. 🔗 Leggi su Cultweb.it