Samsung Good Lock aggiunge una nuova opzione per i selfie su Galaxy Z Flip

Se sei un appassionato di selfie e possiedi un Galaxy Z Flip, preparati a rivoluzionare il modo di scattare foto con Samsung Good Lock. La nuova funzione FlipShot promette di offrire un livello di personalizzazione mai visto prima, rendendo ogni scatto ancora più perfetto e originale. Scopri come questa innovativa aggiunta può migliorare la tua esperienza fotografica e portare i tuoi selfie a un nuovo livello di creatività .

Good Lock si arricchisce di funzionalità: arriva FlipShot, per personalizzare i selfie sul display esterno.

