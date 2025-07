Mercato Juventus rivoluzione sulle fasce! Alberto Costa verso l’addio | quattro nomi sul taccuino di Comolli per sostituire il portoghese Un altro esterno bianconero può salutare

Il mercato della Juventus si infiamma con una vera e propria rivoluzione sulle fasce. Mentre si delineano le possibili partenze, tra cui quella di Alberto Costa, il club valuta diverse alternative per rinforzare il reparto. Quattro nomi sul taccuino di Comolli potrebbero presto rivoluzionare la rosa bianconera. È il momento di scoprire chi potrebbe prendere il posto del portoghese e riaccendere le speranze dei tifosi. La sfida è appena iniziata.

Mercato Juventus, rivoluzione sulle fasce per i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Il futuro di Alberto Costa alla Juve potrebbe essere sempre più lontano da Torino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore portoghese è finito nel mirino dello Sporting CP, che potrebbe affondare il colpo per portarlo in Portogallo. Costa, che non ha trovato grande spazio nel cuore del centrocampo bianconero, è pronto a considerare l'offerta. La sua partenza aprirebbe la strada a una serie di rinforzi in altri reparti, con la Juve che continua a monitorare nuove opzioni sul mercato per rinforzare la rosa.