Il dream team di Zuckerberg per creare la superintelligenza ha un problema enorme

Il dream team di Zuckerberg per la superintelligenza si trova di fronte a un problema cruciale: la mancanza di diversità. Con appena una donna e nessun ricercatore nero o latino su 18 membri, l'elite tech rischia di riprodurre bias e limitare innovazione. La sfida non è solo tecnica, ma anche etica. Continua a leggere per scoprire come questa omogeneità potrebbe influenzare il futuro dell'intelligenza artificiale.

Mark Zuckerberg ha riunito un team d'élite per costruire la superintelligenza artificiale: ex dipendenti di OpenAI, Google, Anthropic, Apple. Ma su 18 nomi annunciati, solo una donna, nessun ricercatore nero o latino, e background quasi identici.

