Il nuovo parcheggio del Parco del Cormor

Il nuovo parcheggio del Parco del Cormor rappresenta un perfetto esempio di innovazione sostenibile e attenzione all’ambiente. Con un investimento di 970 mila euro, ha raddoppiato gli stalli da 56 a 113, migliorando sicurezza e accessibilità senza compromettere l’equilibrio naturale. La presenza di ampie zone d’ombra grazie alle alberature conservate rende questa struttura un punto di riferimento per visitatori e residenti. Presenti, al momento…

È stato inaugurato il nuovo parcheggio del Parco del Cormor, un intervento che coniuga funzionalità, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Il progetto, finanziato con un investimento complessivo di 970 mila euro, ha permesso di raddoppiare gli stalli disponibili – da 56 a 113 – senza intaccare l'equilibrio naturale dell'area, e garantendo una vasta presenza di zone d'ombra grazie alla conservazione delle alberature esistenti. Presenti, al momento del taglio del nastro, il sindaco Alberto Felice De Toni, l'assessore Ivano Marchiol, e i rappresentanti dell'impresa Ises srl di Nimis, a cui sono stati affidati i lavori.

