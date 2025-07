Godzilla il crossover con Evangelion entusiasma i fan al punto da chiedere un adattamento anime

L'idea di un crossover tra Godzilla e Evangelion sta infiammando i fan, desiderosi di vederli uniti in un’epica avventura. Finora, nessun progetto ufficiale ha realizzato questa fusione, ma l’entusiasmo cresce, alimentato da un esclusivo design fumettistico firmato Premium Bandai. Un’inedita collaborazione che promette di sorprenderti: preparati a scoprire cosa succede quando il Re dei Mostri incontra i tormentati piloti di Neon Genesis Evangelion.

Non abbiamo ancora visto un progetto anime eo live-action che unisca i piloti degli Eva di Neon Genesis Evangelion e il Re dei Mostri, Godzilla. Eppure questa nuova collaborazione spinge i fan a volerli vedere insieme sempre di più. Il re dei kaij?, Godzilla, e i tormentati piloti di Evangelion tornano a incrociarsi, stavolta non in un film o anime, ma in un'esclusiva collaborazione firmata Premium Bandai. Un nuovo design in stile fumetto americano fonde l'estetica delle due saghe Shin in un'unica visione pop e apocalittica, alimentando ancora i sogni dei fan del crossover anime. Evangelion e Godzilla si fondono di nuovo ed entusiasmano i fan Non è la prima volta che Godzilla e i personaggi di Neon Genesis Evangelion incrociano le proprie traiettorie, ma il desiderio di un progetto audiovisivo ufficiale - un anime o un live-action - .

