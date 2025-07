LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez più veloce anche nel warm-up indietro Bagnaia

Benvenuti alla diretta live del GP di Germania 2025, un appuntamento imperdibile nel mondo del MotoGP! Marc Marquez si conferma il protagonista assoluto, staccando anche nel warm-up e lasciando Bagnaia in difficoltà. Restate con noi per aggiornamenti, orari e protagonisti di una gara che promette emozioni a non finire. L'attesa è finita: la corsa sta per cominciare, e voi siete i nostri compagni di viaggio in questa avventura ad alta velocità!

9.55 Non ci resta che salutarvi, Amici di OA Sport. L'appuntamento è per le 14.00, ora d'inizio della gara lunga! Grazie per essere stati con noi. A più tardi! 9.54 Ancora lento dunque Bagnaia. Si prospetta una gara lunga estremamente difficile per il ducatista 9.53 Marc Marquez si prende anche il warm-up girando in 1:28.802 precedendo Zarco (+0.095) e Oliveira (+0.728). Quarto posto per Acosta davanti ad Alex Marquez, Quartararo, Marini, Mir e Bezzecchi. Decima piazza per Francesco Bagnaia che accusa un ritardo di +1.

