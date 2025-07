Beach Volley a Montesilvano si lotta per la Coppa Italia | oggi le sfide decisive

Oggi a Montesilvano si scrive il capitolo finale della quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, un evento "Gold" di rilievo e valida per la Coppa Italia. Dopo due giornate intense, le sfide decisive promettono emozioni indimenticabili, culminando con l'assegnazione di uno dei trofei più ambiti del circuito. La tensione si fa palpabile, e nel tabellone femminile si attende con entusiasmo il percorso di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, coppia della Nazionale azzurra in fase di rodaggio verso il Campionato Europeo in programma a fine luglio in Germania.

Si chiude oggi a Montesilvano la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, secondo evento “Gold” della stagione e valido per l’assegnazione della Coppa Italia. Dopo due giornate intense di qualificazioni, fasi a gironi e ottavi di finale, la domenica abruzzese si accende con le sfide decisive, che assegneranno uno dei trofei più ambiti del circuito. Nel tabellone femminile grande attesa per il percorso di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, coppia della Nazionale azzurra in fase di rodaggio verso il Campionato Europeo in programma a fine luglio in Germania. Le due azzurre gareggiano a Montesilvano in una formazione “sperimentale”, visto che le loro compagne abituali, rispettivamente Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, sono ancora ferme per infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Volley, a Montesilvano si lotta per la Coppa Italia: oggi le sfide decisive

