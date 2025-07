Peacemaker – Stagione 2 | cast trama e tutto quello che sappiamo

Se sei appassionato di supereroi e desideri scoprire tutte le novità sulla seconda stagione di Peacemaker, sei nel posto giusto! Dopo il suo debutto nel DCEU, questa serie promette di portare nuovi colpi di scena, un cast stellare e una trama avvincente che ti lascerà senza fiato. Prepara popcorn e curiosità: ecco tutto quello che sappiamo finora su questa attesa avventura!

La seconda stagione di Peacemaker passa dal DCEU al DCU, sollevando molte domande su come sarà la nuova era della serie. Christopher Smith, alias Peacemaker, interpretato da John Cena, è entrato a far parte della timeline del DCEU in The Suicide Squad, prima del suo ritorno a sorpresa in uno spin-off dedicato al personaggio. HBO Max ha rapidamente dato il via libera al progetto di James Gunn per Peacemaker, una serie originale di otto episodi che ha segnato il primo show televisivo del DCEU. James Gunn è ora il co-CEO ufficiale del DCU e ha recentemente reso noti i suoi piani per il primo capitolo del DCU, intitolato “ Gods and Monsters ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it