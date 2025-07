Jacopo affetto da distrofia di Duchenne | È parte di me ma non è stata ancora in grado di fermarmi

Jacopo Verardo, un giovane di 22 anni di Cordenons afflitto dalla distrofia di Duchenne, è rimasto stupito dal numero di persone che hanno risposto con solidarietà e sostegno alla sua storia. In un mondo spesso indifferente, la forza delle connessioni umane emerge potente, dimostrando che anche una voce può fare la differenza. La sua esperienza ci ricorda che il coraggio e l’umanità possono superare ogni ostacolo, unendo le persone in nome della speranza.

“Non mi aspettavo una simile risposta dalle persone di Pordenone. Stavo guardando proprio in questo momento le condivisioni su internet. E sono davvero tantissime”. Jacopo Verardo, un giovane di 22 anni di Cordenons affetto da distrofia di Duchenne, è rimasto stupito dal numero di persone che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

