Ventimiglia ritrovato il piccolo Allen | il bambino di 5 anni disperso in località Latte

Finalmente una lieta notizia dalla città di Ventimiglia: il piccolo Allen, il bambino di 5 anni scomparso dall’11 luglio scorso nella località Latte, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni. Grazie all’impegno instancabile dei volontari della protezione civile e alla solidarietà della comunità, Allen è stato riabbracciato tra gli applausi e la commozione generale. La speranza si realizza ancora, e ora il suo sorriso rappresenta un vero miracolo di speranza e rinascita.

Allen, il bambino di cinque anni scomparso dall'11 luglio a Ventimiglia, è stato ritrovato ed è vivo. Il piccolo si era allontanato dal camping "Por la Mar' della frazione di Latte, in provincia di Imperia, dove si trovava con la famiglia. Il piccolo Allen è stato individuato dai volontari della protezione civile e, portato in braccio dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato ritrovato su una collina alle spalle di Latte. "Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto", ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ventimiglia, ritrovato il piccolo Allen: il bambino di 5 anni disperso in località Latte

