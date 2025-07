Sicurezza alimentare | sequestrate 70 tonnellate di cibo e sanzioni per oltre 50mila euro nei primi sei mesi del 2025

Nel cuore della nostra regione, i controlli dei Carabinieri del NAS di Parma hanno portato alla luce gravi irregolarità alimentari, sequestrando 70 tonnellate di cibo e applicando sanzioni per oltre 50mila euro. Da cibo scaduto a prodotti senza etichette, emerge l’importanza di un sistema di vigilanza rigoroso per proteggere i consumatori. La sicurezza alimentare resta una priorità, e questi numeri ci invitano a riflettere sull’impegno continuo necessario per garantire qualità e tutela quotidiana.

Cibo scaduto, carni senza etichette, mosto non conforme alle denominazioni tutelate. È questo il bilancio di sei mesi di controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, che tra gennaio e giugno 2025 hanno intensificato le attività ispettive lungo tutta la filiera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

