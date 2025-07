Bocchino e l' insulto choc dello scrittore De Giovanni | Ecco la loro democrazia

Lo scontro tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro al festival «Il libro possibile» di Polignano a Mare ha acceso i riflettori su una realtà spesso nascosta: la nostra democrazia fatta di parole dure, insulti e polemiche. Un episodio che riflette come il confronto pubblico si trasformi facilmente in un mare di accuse e altrettanto facilmente esploda sui social. Ecco come questa dinamica rivela le sfumature più crude del nostro panorama politico e culturale.

Una dinamica ormai arcinota quella che ha seguito lo scontro acceso tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro al festival «Il libro possibile» a Polignano a Mare. Uno spezzone del duello verbale tra i due giornalisti - il primo è direttore editoriale del Secolo d'Italia nonché ex parlamentare, il secondo è co-fondatore del Fatto quotidiano - finisce sui social dove si scatena una valanga di insulti nei confronti di Bocchino, reo di aver nominato Michela Murgia, scrittrice e attivista morta due anni fa per una terribile malattia. Si parlava del Pd e l'ex deputato aveva detto: «La politica della Schlein è ballare al Gay Pride e inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia», «ma chi se ne frega del murale della Murgia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bocchino e l'insulto choc dello scrittore De Giovanni: "Ecco la loro democrazia"

