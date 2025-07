Truffe on line operazione della Polizia di Stato | coinvolti 23 campani

Un’operazione della Polizia di Stato smaschera un giro di truffe online che ha coinvolto 23 persone in Campania, segnando un importante successo nella lotta contro la criminalità digitale. Con il supporto di oltre settanta operatori specializzati, le forze dell’ordine hanno smantellato una rete dedita a frodi informatiche e accessi abusivi, dimostrando ancora una volta la determinazione dello Stato nel proteggere cittadini e imprese dalle insidie del web. Una vittoria che rafforza la sicurezza digitale del nostro Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Truffe online, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi informatici: c’è tutto questo dietro l’operazione della Polizia di Stato che ha coinvolto 23 persone residenti in Campania. Settanta gli operatori specializzati dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di tutta Italia impiegati nell’attività di polizia giudiziaria coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Le perquisizioni personali e domiciliari eseguite hanno consentito di sequestrare oltre 2.000 schede Sim, utilizzate per la commissione di falsi trading online e di raccogliere significative prove. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe on line, operazione della Polizia di Stato: coinvolti 23 campani

In questa notizia si parla di: polizia - operazione - stato - truffe

Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno: sette arresti per il brutale pestaggio avvenuto durante la festa dell’Epifania - Maxi operazione della Polizia di Stato a Serra San Bruno, dove sette persone sono state arrestate per un brutale pestaggio avvenuto durante i festeggiamenti dell'Epifania.

ANCORA UNA TRUFFA AGLI ANZIANI SVENTATA DALLA POLIZIA DI STATO "Carabinieri di Torino, volevamo avvisarla che sua nuora ha avuto problemi con la giustizia e che per poterli risolvere ha bisogno di una somma di denaro di 6000 euro che dovrà c Vai su Facebook

Truffe on line, operazione della Polizia di Stato; di Stato e Eni insieme per prevenire le truffe online; Chiamate ed email per rubare dati sensibili: blitz contro le truffe online.

Truffe on line, operazione della Polizia di Stato - Truffe online, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi informatici: c'è tutto questo dietro l'operazione della Polizia di Stato che ha coinvolto 23 persone residenti in Campania. Scrive msn.com

Truffe online, sequestrate oltre 2000 sim usate per falsi trading: l'operazione della polizia - La polizia ha eseguito un’operazione su scala nazionale per il contrasto alle truffe online, alle frodi informatiche e agli accessi abusivi a ... Come scrive msn.com