Dazi la preoccupazione per il Parmigiano Reggiano | Un atto di guerra

L’annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% sul Parmigiano Reggiano a partire da agosto rappresenta un vero e proprio attacco alla tradizione culinaria italiana. Questa mossa rischia di scatenare una vera guerra commerciale, mettendo in crisi un’eccellenza gastronomica apprezzata in tutto il mondo. È fondamentale capire come questa decisione possa influenzare il settore e il nostro patrimonio culturale gastronomico, poiché dietro a ogni forma di formaggio c’è l’anima di un territorio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cala la scure sull'Europa: dazi al 30% dal primo agosto. Provvedimenti che riguardano da vicino anche il Parmense. È allarme per il Parmigiano Reggiano, tra i prodotti più colpiti, con i produttori italiani che già scontavano negli Usa un superdazio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

