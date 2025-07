Terrorismo islamico arrestato a Milano un 16enne | si faceva chiamare l' incubo dei grattacieli

misure di restrizione e approfondimenti delle forze dell'ordine, che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale monitorare e prevenire ogni forma di estremismo tra i più giovani. Un allarme che ci invita a riflettere sull'importanza di un’educazione alla tolleranza e alla legalità fin dalla giovane età. La sicurezza del nostro futuro dipende anche dalla capacità di riconoscere e contrastare queste minacce emergenti.

Sui social si definiva “l’incubo dei grattacieli”. Non solo, in più occasioni avrebbe manifestato il proprio sostegno allo Stato Islamico, pubblicando contenuti apologetici e inneggianti ad attentati di matrice jihadista. Per lui, ragazzino di 16 anni residente nel Milanese, sono scattate le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

