Lucca lancia l’ultimatum aspetterà il Napoli altre 48 ore

Lucca ha deciso di mettere pressione: aspetterà il Napoli ancora 48 ore, mentre i dirigenti partenopei lavorano senza sosta per rinforzare l’attacco a ridosso del ritiro di Dimaro. La sua pazienza sta per esaurirsi, ma le trattative sono ancora in pieno fermento. Riusciranno i biancazzurri a conquistare il sogno azzurro? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

L'attaccante dell'Udinese aspetta conferme dal Napoli. Continua il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare il reparto offensivo a pochi giorni dal ritiro di Dimaro.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

