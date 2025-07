Nashville | 50 anni dopo il capolavoro di Altman ci parla anche dell’America oggi

Nashville, a cinquant’anni dal capolavoro di Robert Altman, si rivela ancora oggi un faro per comprendere l’America contemporanea. Questo film pionieristico della New Hollywood, celebrato e attuale, dipinge con acuta ironia una società intrappolata tra populismo e indifferenza. I suoi temi universali e le immagini durature ci invitano a riflettere sul nostro presente e sulla strada percorsa in questi decenni. "Dobbiamo aver fatto qualcosa di buono per durare duecento anni", e così, ancora oggi, il suo messaggio risuona forte e chiaro.

Pietra miliare della New Hollywood, il film più celebrato di Robert Altman resta un'opera quanto mai attuale per l'acutezza con cui mette in scena una società ingabbiata fra populismo e indifferenza. "We must be doin' somethin' right To last 200 years", sono i versi culminanti del ritornello della canzone incisa in uno studio di registrazione nella prima scena di Nashville. "Dobbiamo aver fatto qualcosa di buono per durare duecento anni", è il mantra ripetuto con orgoglio patriottico da Haven Hamilton (Henry Gibson), patrono del country: un genere musicale che affonda le proprie radici nell'America rurale e industriale degli Stati del Sud, imperniato su una dimensione narrativa legata alle storie della gente comune. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nashville: 50 anni dopo, il capolavoro di Altman ci parla anche dell’America oggi

