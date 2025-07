WWE | Jade Cargill vs Naomi Bianca Belair sarà lo special guest referee a Evolution

Nel cuore di Atlanta, l’atmosfera è già elettrizzante per WWE Evolution, evento imperdibile che promette emozioni forti. Durante la speciale edizione di Saturday Night’s Main Event del 12 luglio, le sorprese si sono moltiplicate: tra queste, il confronto epico tra Jade Cargill e Naomi con Bianca Belair come arbitro speciale. La tensione tra le protagoniste ha raggiunto il culmine, lasciando il pubblico in trepidante attesa di un finale esplosivo.

La WWE ha proposto un’edizione speciale di Saturday Night’s Main Event il 12 luglio, durante la quale è stato fatto un annuncio importante riguardo WWE Evolution, in programma questa sera ad Atlanta, Georgia. Nel corso della serata, Jade Cargill è stata inquadrata tra il pubblico, suscitando l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, poco dopo, Naomi l’ha attaccata alle spalle dando il via a una rissa a bordo ring, che è presto degenerata anche sul quadrato. Gli Officials WWE sono intervenuti immediatamente per cercare di separarle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) A riportare l’ordine è stato il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, che si è mostrato visibilmente irritato mentre tentava di calmare la situazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill vs Naomi, Bianca Belair sarà lo special guest referee a Evolution

WWE: Si pensa a Charlotte Flair vs Jade Cargill per Evolution 2 - La WWE sta preparando il ritorno di Evolution, l'evento tutto al femminile, previsto per il weekend del 12-13 luglio.

