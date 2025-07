Cristiano De André torna al Teatro Regio

Cristiano De André torna sul palco per emozionare il pubblico italiano con il suo nuovo tour, 'De André canta De André Best of 2025'. Un viaggio musicale che rende omaggio al grande Fabrizio, le cui canzoni continuano a ispirare e commuovere. La prima tappa? Il prestigioso Teatro Regio di Parma il 1 dicembre, un'occasione imperdibile per rivivere i capolavori di un'epoca senza tempo. Non perdere questa straordinaria emozione.

Cristiano De André sarà in concerto in tutta Italia anche quest’inverno con 'De André canta De André Best of 2025', un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Queste le prime date: 1 dicembre al Teatro Regio di Parma (nuova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

