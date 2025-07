Calciomercato Napoli il bivio di De Laurentiis | andare su Lucca che ha fretta o puntare sulla costosa scommessa Núñez?

Il calciomercato del Napoli si trova a un crocevia cruciale: con Lucca che preme per una risposta rapida e Núñez rappresentante di una scommessa costosa e incerta, la società di De Laurentiis deve decidere se puntare sulla giovane promessa o investire su un'operazione più rischiosa. In soli 48 ore, il club dovrà fare una scelta strategica che potrebbe determinare il futuro della squadra. La decisione finale si avvicina, e le conseguenze saranno profonde.

Calciomercato Napoli, il bivio sul futuro di De Laurentiis: andare su Lucca o puntare sulla costosa scommessa Núñez? L’analisi Il mercato del Napoli a una svolta: l’ultimatum di 48 ore di Lorenzo Lucca costringe il club a scegliere tra lui e la complessa trattativa per la punta del Liverpool. David Nunez. Questa è la situazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, il bivio di De Laurentiis: andare su Lucca (che ha fretta) o puntare sulla costosa scommessa Núñez?

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - calciomercato - bivio

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Lorenzo #Lucca è accessibile. Il #Napoli ha altri nomi in ballo #calciomercato Vai su Facebook

http://CM.IT | Settimana ricca di annunci in casa #Napoli: giornate decisive per #NoaLang e #Juanlu. In attacco al bivio #Nunez, con #Lucca in pugno. Nuovo assalto a #Beukema del #Bologna via @zullotwit #CMITmercato Vai su X

Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro; Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro; Calciomercato: la Juve vuole Sancho, nell’Inter Calha in bilico, il Milan cerca il sostituto di Herna....

Lucca, ultimatum al Napoli: l'affondo in 48 ore oppure spazio a Milan e Atalanta - Priorità a De Laurentiis anche dall’Udinese, continua il duello con Nuñez: la punta della Nazionale vuole Conte ma non aspetterà a lungo ... Da corrieredellosport.it

Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro - La conclusione della vicenda Osimhen non sposta di troppo i piani del Napoli che aveva già tutto chiaro fin dall’inizio. ilmattino.it scrive