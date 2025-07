A pochi chilometri da Milano c’è un campo con 35mila girasoli che si possono raccogliere

A pochi chilometri da Milano, un vero e proprio paradiso di 35.000 girasoli aspetta di essere scoperto. Questo vasto campo, ispirato ai capolavori di Van Gogh, si trova a Vimodrone e offre un’esperienza unica tra colori, profumi e la possibilità di raccogliere i propri fiori. Un’occasione imperdibile per immergersi nella natura e vivere un momento di pura magia. Vieni a scoprire il maxi campo di Agricola delle Meraviglie di Steflor e lasciati conquistare!

