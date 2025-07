Dove è stato per due giorni Allen ritrovato vivo la segnalazione e poi la corsa dei soccorritori

Dopo due giorni di angoscianti ricerche, la drammatica attesa si è conclusa con un lieto fine: Allan è stato ritrovato vivo e in buone condizioni, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. La sua scomparsa aveva lasciato la comunità di Ventimiglia nel panico, ma la speranza non si è mai spenta. Un miracolo che dimostra quanto l’unione e la determinazione possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Il piccolo Allan era scomparso venerdì sera dall’area campeggio dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia, nella frazione Latte di Ventimiglia. Dopo essersi allontanato da solo dal camping, nessuno era più riuscito a rintracciarlo. Le ricerche erano subito partite, estendendosi tra sentieri, sterpaglie e pendii scoscesi. Un uomo ha dichiarato di averlo visto in strada e di averlo accompagnato in una zona vicina alla propria abitazione, ma il suo racconto è apparso subito impreciso e contraddittorio. A complicare il quadro, il comportamento dei cani molecolari utilizzati durante le operazioni di ricerca: gli animali si sono fermati proprio nei pressi della casa dell’uomo che aveva parlato con gli investigatori, ignorando del tutto il percorso da lui indicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

