Bambino ritrovato a Ventimiglia la gioia dei genitori e dei soccorritori | Video

Dopo oltre 24 ore di apprensione e speranza, il momento tanto atteso è arrivato: il bambino disperso a Ventimiglia è stato ritrovato. La scena è un mix di emozione e sollievo, con i genitori e i soccorritori che condividono un abbraccio carico di autentica gioia. Un salvataggio che dimostra come la speranza e l’umanità possano trionfare anche nelle situazioni più difficili, portando a un lieto fine che tutti ricorderanno.

Trovato dopo più di 24 ore il bambino disperso a Ventimiglia. Lo cercavano da venerdì sera quando aveva fatto perdere le sue tracce in località Latte. Nella prima parte del filmato la gioia dei genitori del bambino, confortati dal sindaco di Ventimiglia Di Muro. In lacrime anche il testimone, l'uomo che abitava in una villetta e aveva visto per l'ultima volta il piccolo. Dopo 24 ore di tensione è scoppiate in lacrime, abbracciato a un soccorritore. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bambino ritrovato a Ventimiglia, la gioia dei genitori e dei soccorritori | Video

In questa notizia si parla di: bambino - ventimiglia - gioia - genitori

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso - Urgente: si cercano con massimo sforzo un bambino di 5 anni disperso a Ventimiglia, mentre sono ancora in corso le ricerche di un altro bambino scomparso a Latte.

Momenti di angoscia e apprensione per un bambino di soli 5 anni scomparso improvvisamente da un capeggio di Ventimiglia dove stava trascorrendo le vacanze con i genitori Vai su Facebook

Bambino ritrovato a Ventimiglia, la gioia dei genitori e dei soccorritori; Ritrovato il bimbo scomparso, è vivo; San Nicola da Tolentino in festa per le Prime Comunioni.

Ritrovato sano e salvo il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia - Il piccolo era sparito venerdì sera dal camping 'Por la Mar' di Latte. Secondo quotidiano.net

Ventimiglia, ritrovato vivo il bimbo di 5 anni scomparso da un camping - Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni disperso da venerdì sera nel campeggio 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia , è stato ritrovato in buone condizioni su una collina alle spalle ... Da informazione.it