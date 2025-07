Eleceed in arrivo l' adattamento anime del webtoon con il gatto sovrappeso che ha sfidato Solo Leveling

Eleceed sta per arrivare in versione anime, portando sullo schermo un mix esplosivo di azione, comicità e mistero. Con protagonisti come il gatto sovrappeso e poteri sorprendenti, questa serie promette di catturare l’immaginazione di fan e nuovi spettatori. Dopo il successo di Solo Leveling, Eleceed si prepara a conquistare il cuore degli appassionati di webtoon e anime, dimostrando che il futuro delle trasposizioni di manhwa è più vibrante che mai.

Dopo aver aperto la strada al futuro degli adattamenti manhwa, Solo Leveling vedrà contendersi lo scettro con uno dei suoi precedenti rivali sulla piattaforma Webtoon: Eleceed. Dopo l'exploit di Solo Leveling, un nuovo contendente è pronto a scalare il podio delle trasposizioni anime tratte da Webtoon: Eleceed. Avventura, mentori improbabili e poteri fulminei si fondono in una storia che unisce azione, comicità e mistero. Con un team creativo di alto livello e uno studio d'animazione già lodato, le aspettative per il debutto sono alte. Eleceed pronto al debutto anime L'eco del successo di Solo Leveling è ancora potente, ma all'orizzonte si staglia una nuova promessa destinata a scuotere il panorama degli anime: Eleceed, il webtoon firmato da Son Jeho con disegni di ZENA, si appresta a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eleceed, in arrivo l'adattamento anime del webtoon con il gatto sovrappeso che ha sfidato Solo Leveling

