Meteo in Liguria allerta gialla fino a domenica pomeriggio | Previsioni

Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutta la regione dalle 3 alle 17 di domenica 13 luglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta gialla fino a domenica pomeriggio | Previsioni

In questa notizia si parla di: allerta - gialla - domenica - meteo

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro domenica 13 luglio Allerta ARANCIONE su settori della Toscana Allerta GIALLA meteo-idro in sette regioni Leggi l’avviso meteo del 12 luglio bit.ly/12lug25avv Vai su Facebook

Allerta gialla questa domenica in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto. Sensibile calo delle temperature. Vai su X

Allerta meteo gialla per temporali: previsioni e aggiornamenti; Allerta meteo gialla per temporali dalle 3 alle 16.59 di domenica 13 luglio; Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge. Scatta l'allerta gialla.

Meteo, una domenica da allerta arancione in Toscana: zone a rischio. Situazione in diretta - Sono un’ottantina i comuni in arancione, quasi tutto il resto della Toscana in giallo ma domenica l’allerta potrebbe essere prolungata ... Come scrive lanazione.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 13 luglio: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha valutato per domani, domenica 13 luglio, una nuova allerta meteo arancione per ... Segnala fanpage.it