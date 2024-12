Spazionapoli.it - Danilo al Napoli, interviene Conte: il gesto a sorpresa nella trattativa

al, l’ipotesi di mercato avrebbe fatto intervenire direttamente Antonio: ilcol difensore Resta uno dei nomi più caldi accostati alin questi giorni. Dopo il lancio della notizia da parte del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sabato scorso, le indiscrezioni intorno alla presuntatra gli azzurri e la Juventus si sono susseguite a più non posso. E’ stato lo stesso dirigente bianconero, Cristiano Giuntoli, a sottolineare comenon si muoverà a gennaio, ma le voci restano insistenti.L’ex Porto, Real Madrid e Manchester City, rappresenterebbe un innesto di esperienzarosa del. Il suo rendimento in questo inizio di stagione è stato ampiamente insufficiente, ma il valore assoluto e la leadership nello spogliatoio non si discutono.