Biccy.it - Cristina Incorvaia di Temptation Island: “Io vittima di stalking”

Leggi su Biccy.it

die Uomini & Donne oggi è stata ospite, in collegamento, da Caterina Balivo a La Volta Buona.La conduttrice l’ha ospitata per farsi raccontare la sua storia, dato cheha recentemente ammesso di essere statadi. “Il mio incubo è nato nel periodo di Pasqua del 2022. Ho conosciuto questa persona – che non è mai stato un mio fidanzato, ci tengo a precisarlo – in un bar. Era una persona che ho conosciuto per caso con la scusa del cagnolino. Io cercavo in quel periodo qualcuno che seguisse il mio cagnolino e lui si è proposto di tenermelo“.“Mi sono subito fidato di lui perché sua mamma in passato ha lavorato con me. Abbiamo iniziato così questa amicizia affettuosa perché lo vedevo tutti i giorni. Lo aiutavo, mi sembrava una persona bisognosa di affetto e d’aiuto.