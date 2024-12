Linkiesta.it - Così Tusk ha trasformato la Polonia sovranista in un modello per l’Europa

Leggi su Linkiesta.it

La leadership più solida tra quelle dei grandi Paesi europei sembra essere in questo momento quella del primo ministro polacco Donald. Gli ultimi incoraggianti risultati elettorali (dopo la vittoria alle politiche dell’autunno 2023, alle europee il suo partito ha raggiunto oltre il trentasette percento dei consensi) hanno garantito una buona stabilità interna e ora Coalizione Civica punta a riprendersi anche la Presidenza della Repubblica nelle elezioni della primavera 2025. Il candidato del partito discelto attraverso le primarie è Rafa? Trzaskowski, sindaco di Varsavia e già candidato alle presidenziali nel 2020. In quel caso ottenne il quarantanove percento dei voti perdendo di poco contro l’attuale Presidente Andrzej Duda, espressione del gruppoPiS. Ancora non è chiaro se il presidente uscente, che nel frattempo sta limitando in maniera importante l’operato dell’esecutivo guidato da, si ricandiderà per un altro mandato.