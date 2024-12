Biccy.it - Chat sconvolgenti di Codegoni e Basciano: “Ketchup per fingere una ferita”

Leggi su Biccy.it

La Procura di Milano ha chiesto al tribunale il riesame dopo la scarcerazione di Alessandrovoluta dal gip la scorsa settimana, suggerendo anche gli arresti domiciliari per l’ex gieffino, perché “l’incolumità fisica di Sophiesarebbe in serio pericolo”. Sophie di recente – a supporto della sua denuncia – pare abbia depositato ben 3000 pagine dicon il suo ex compagno e alcune di queste sono state pubblicate dalle maggiori testate.Letra Sophie e Alessandro: “perunaaperta”.Tra le tanteuna in particolare del 28 agosto ha attirato l’attenzione dei pm. Si tratta di svariati messaggi cheavrebbe mandato all’ex in appena sette minuti: “Occhio alle uscite perché sei controllata soprattutto le notturne”. “Ora mando uno dei miei se è vero finisce male”.