Calhanoglu eletto giocatore del mese di novembre dai tifosi dell’Inter

è statodaicome Pirelli Player of the Month per ildi, un riconoscimento che celebra le prestazioni straordinarie del numero 20 nerazzurro.DEL– Hakanè statodaicome Pirelli Player of the Month per ildi, altri quattro erano i giocatori candidati: Federico Dimarco, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck.è stato unintenso per l’Inter, con sfide cruciali che hanno messo alla prova la squadra di Simone Inzaghi. Nella gara di Champions League contro l’Arsenal, disputata a San Siro,si è rivelato decisivo trasformando un calcio di rigore con estrema freddezza, regalando ai nerazzurri una vittoria fondamentale per il cammino europeo. Anche nella sfida di Serie A contro il Napoli, il turco ha lasciato il segno.