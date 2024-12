Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita i francesi dell’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. I meneghini vogliono allungare la striscia positiva

Secondo impegno settimanale e casalingo perin, che dopo la sfida di 48 ore fa scende in campo ancora all’Unipol Forum di Assago per affrontare inella quattordicesima giornata della regular season 2024-2025.Isi presentano al match forti del successo convincente maturato ieri sera tra le mura amiche contro la Stella Rossa Belgrado (101-86), trascinati dai 23 punti di Nikola Mirotic e dai 20 equamente divisi tra Nico Mannion e Fabien Causeur. 7-6 è il record dei campioni d’Italia, che si ritrovano così al nono posto in classifica in piena corsa per un posto che vale la post-season. coach Ettore Messina ha trovato un ottimo contribuito dal trio sopra citato ma anche da un Zach LeDay sempre efficace con 14 punti, che insieme a Mirotic ha fatto sicuramente sentire meno l’assenza sotto il ferro del centro titolare Josh Nebo ancora fermo ai box.