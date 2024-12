Anteprima24.it - Ariano Irpino, il PSI torna a sostegno del sindaco Enrico Franza

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella convinzione che la ricomposizione del centro sinistra nella nostra città sia la necessaria premessa per il rilancio di una azione politica adel nostro territorio e ritenendo superate le passate incomprensioni, il PSI arianese comunica la propria decisione a rientrare in maggioranza adel”. E’ così che si chiude la nota della Sezione “Ireneo Vinciguerra”, la segreteria cittadina del Psi.I socialisti hanno suggellato questo nuovo inizio nella squadra diprendendo atto che ildicon “il decreto sindacale n. 43 del 4 dicembre 2024, ha nominato assessore il compagno Marco Riccio, assegnandogli il lavoro sulle deleghe delle Politiche energetiche e Protezione civile”.Ricostruite anche le ragioni che avevano portato alla crisi e alla ricomposizione: “Nel corso del 2024, differenti valutazioni sulle modalità di approccio, sia nella gestione dell’azione politica dell’amministrazione, che sul ruolo svolto dai singoli partiti all’interno della coalizione, hanno portato il PSI a scelte divergenti, in contrasto con alcuni settori della maggioranza.