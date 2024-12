Ilnapolista.it - Antonelli a 18 anni in Formula 1 e non ha la patente: «Passavo ore da piccolino a costruire le piste in casa»

Leggi su Ilnapolista.it

Andrea Kimi, 18compiuti il 25 agosto: è nato a Bologna dove vive e studia. Corre con il team Prema in2 e l’anno prossimo debutterà in F1 con la Mercedes accanto a George Russell. Scelto da giovanissimo, già nel 2018venne selezionato dal programma junior della Mercedes.Nella sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, il giovaneha parlato della sua passione per l’automobilismo, dell’esordio in1 e dei consigli di Hamilton, che sostituirà nel 2025.Appassionato all’automobilismo già da molto piccolo,ricorda: «ore ala pista sul pavimento. Obbligavo mio padre a fermarsi negli Autogrill per comprare le automobiline, ma non solo. Con mia madre nei centri commerciali mi fermavo davanti alle “hot wheels” e tornavo a casa con un pacco o due» continua«Ricordo la prima volta sui kart a cinquee mezzo, in pista a Forlì».