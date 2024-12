Donnapop.it - Un concorrente del Grande Fratello è gay? «Si è baciato col mio migliore amico», ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

A quanto pare, nella casa delci sarebbe un, che fingerebbe di essere etero. Di chi stiamo parlando?La persona in questione avrebbeun uomo,della ragazza che – tramite social – avrebbe dato la sua testimonianza circa questa situazione. Protagonista di questa storia è Lorenzo Spolverato,chiacchieratissimo di questa edizione del. Ma davvero è?Come sappiamo, nella casa del reality, Lorenzo ha trovato l’amore: lui e Shaila Gatta si sono avvicinati sotto le telecamere della trasmissione e oggi non si nascondono più. La loro love story è giudicata dalpubblico e molti mettono in dubbio che sia reale. A questo punto, però, spunta un’altra pista.Se fino a oggi i telespettatori hanno creduto che ilfosse semplicemente uno stratega, adesso qualcuno suggerisce che possa essere