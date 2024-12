Superman è attualmente in fase di test-screening; James Gunn dice che David Corenswet farà impazzire tutti

Leggi su Cinefilos.it

indiche”Avevamo sentito chesarebbe stato proiettato in anteprima questo mese, e THR ha confermato che il registasta mostrando il suo reboot del DCU a un pubblico selezionato per la prima volta.I partecipanti aisono solitamente sottoposti a un rigido embargo quando si tratta di discutere dei film che vedono, ma come sappiamo, questo non sempre impedisce che alcuni dettagli (a volte più di alcuni) trovino spazio online. Presumiamo che lo studio sarà particolarmente cauto nel divulgare qualsiasi spoiler importante su questo film, ma è meglio essere prudenti mentre si scorre sui social media, per sicurezza.In ogni caso, ora che sappiamo che si terranno i, c’è da scommettere che ci saranno almeno un paio di notizie false che circoleranno in breve tempo.