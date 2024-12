Liberoquotidiano.it - "Sanremo?". Sinner fa calare il gelo sul palco: un anno dopo, schiaffo ancora più forte

Un matrimonio che non s'ha da fare.le polemiche dello scorso, Jannikgioca d'anticipo e dice no al Festival: "A? Non penso di andarci. Ho cose migliori da fare", dice il 23enne di San Candido, il tennista numero 1 al mondo, dialogando con Piero Chiambretti in occasione dei Supertennis Awards a Milano. Nel febbraio scorso, subitola vittoria nel suo primo slam agli Australian Open,era stato invitato al Festival dall'allora direttore artistico e conduttore Amadeus: il suo rifiuto imbarazzato aveva creato quasi un caso nazionale, dividendo i tifosi e i telespettatori tra chi lo ha elogiato per privilegiare l'aspetto sportivo a quello glamour e per chi al contrario quasi lo tacciava di anti-italianità, tirando persino in ballo la storia della residenza a Montecarlo e delle tasse "evitate".