Primo sì in commissione alla separazione delle carriere. Esulta Forza Italia

giro di boa per la riforma costituzionale che prevede ladei magistrati e l’istituzione di un Alta Corte disciplinare per le toghe (nella foto il Guardasigilli Carlo Nordio). LaAffari costituzionali della Camera conclude l’esame degli emendamenti e dà il mandato ai tre relatori, Nazario Pagano, Francesco Michelotti (FdI) e Simona Bordonali (Lega), a riferire in Aula. Dove è atteso per il 9 dicembre. Anche se con le votazioni non si comincerà prima di gennaio., con il segretario Antonio Tajani,e parla di "idea perseguita da sempre da Silvio Berlusconi" che "noi riusciamo a realizzare". Come fanno osservare esponenti forzisti, l’obiettivo lo stanno "raggiungendo". Mentre l’Autonomia differenziata della Lega ha trovato un ostacolo nella pronuncia della Corte Costituzionale e il Premierato, caro a Fratelli d’, è per ora in stand by.