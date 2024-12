Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, pestato dagli spacciatori: "Mi hanno accerchiato in venti. E ho sentito due colpi di pistola"

Tra le urla del pestaggio, c’è chi giura di averesplodere duedi. E in un attimo, al, è iniziato un fuggi fuggi generale, mentre stavano arrivando le Volanti, chiamate dalla sorella della vittima, un quarantenne marocchino incensurato. Un pomeriggio di ordinaria follia quello di lunedì, su cui adesso la Squadra mobile sta svolgendo indagini, per individuare non solo gli autori dell’aggressione, ma anche le cause che l’scatenata. Stando a quanto ricostruito attraverso la testimonianza del quarantenne e della sorella, tutto è iniziato nei pressi della farmacia di via Deledda. Mancavano pochi minuti alle 20 quando l’uomo ha raccontato di aver notato un gruppo di persone che stavano spacciando. A quel punto si sarebbe fatto scappare delle parole di biasimo nei loro confronti, provocando una reazione violentissima.