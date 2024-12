Notizie.com - No alle foto dei minori di 14 anni sui social, la decisione del Garante. L’esperto in esclusiva: “Non sono poster da esibire”

Ilper la protezione dei dati personali si è espresso con un “no”deidi 14suimedia senza il consenso di entrambi i genitori.Unache arriva in un momento storico particolare in cui, soprattutto i vip, portano sempre più i loro figli ad essere protagonisti di “stories” e dinamiche fruite liberamente da chiunque online.Nodidi 14sui, ladel(Notizie.com)E a 14? In quel caso la normativa italiana riconosce al ragazzo la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione. L’intervento delper la Privacy è arrivato in seguito al reclamo di una mamma che lamentava la pubblicazione dicon suo figlio sul profilo di Facebook del padre. La donna ne aveva richiesto la rimozione, considerandola lesiva della riservatezza della reputazione del figlio.